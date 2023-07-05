На ВДНХ завершился ремонт в павильоне № 27 "Физкультура и спорт"

Фото: пресс-служба ВДНХ

В павильоне №27 "Физкультура и спорт" на ВДНХ завершились масштабные интерьерные работы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Ремонт в этом здании начался в июне прошлого года. За это время была установлена современная система вентиляции, электросеть и водопровод. Специалисты также заменили пластиковые окна на стеклопакеты, которые были выполнены в историческом стиле.

В главном зале на первом этаже установили дубовые двери в латунной окантовке, выполненные в стиле модернизма 1930-х годов. Стены покрыли декоративной штукатуркой, а вместо сгнившего деревянного перекрытия было установлено современное с утеплителем и шумоизоляцией.

Специалисты отреставрировали мраморное обрамление в большом зале и вычистили исторические вентиляционные розетки. Роспись под многогранным куполом внутри павильона отмыли и освежили. Кроме того, лестница на второй этаж была выложена гранитом, а старый пол – натуральным паркетом.

Также в зале на первом этаже провели современную электрику, благодаря чему здесь сделали подсветку. На втором этаже повесили дизайнерские люстры.

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