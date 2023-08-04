Пушкинский музей возобновил работу для посетителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина возобновил свою работу после временного закрытия. Об этом сообщается в пресс-службе музея.

"Рады сообщить, что Пушкинский музей возобновил свою работу для посетителей. Мы ждем вас в музее", – говорится в уведомлении.

В музее напомнили посетителям, что если их визит был прерван эвакуацией, они смогут осмотреть выставку до 22:00 4 августа либо заполнить электронную форму на возврат билета в течение 10 дней.

Отмечается, что перенос посещения на другую дату не предусмотрен.

Ранее Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина временно закрыли для посещения по техническим причинам. Находящихся внутри посетителей эвакуировали.

До этого неизвестный сообщал о "минировании" Госдумы, Минфина РФ и Останкинской телебашни в Москве. В связи с этим из Останкинской телебашни эвакуировали 120 человек, а в Госдуме продолжилось пленарное заседание.

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