Московский урбанистический форум начал работу в "Зарядье"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Площадка Московского урбанистического форума в парке "Зарядье" начала работу в пятницу, 4 августа. Там пройдут деловой форум, выставка, фестиваль и молодежный трек МУФ, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра Андрея Бочкарева.

"В рамках экспозиции "Город для каждого" в "Зарядье" представят ключевые мегапроекты для развития российской столицы. А концертный зал примет основную деловую программу форума "Москва-2030. Город, устремленный в будущее" и станет основной дискуссионной площадкой для тех, кто формирует городские пространства", – сказал Бочкарев.

В свою очередь, глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин добавил, что концертный зал в парке фактически стал единым экспозиционным пространством, центральным экспонатом которого стал мультимедийный кинетический арт-объект "10 мегапроектов Москвы", а также стенд "Реновация", где можно будет узнать истории участников программы и написать письмо в будущее.

Кроме того, на площадке МУФ в "Зарядье" подведут итоги мультидисциплинарной премии MUF Community Awards, которую присуждают людям, проектам и организациям, которые внесли большой вклад в развитие Москвы. Также в парке запланирован конкурс видеороликов "Культурный код. Москва", посвященный образу жизни и развитию города.

Для посетителей форума подготовили и фестивальную программу – "Город. Люди. Будущее". В рамках нее гости МУФ смогут принять участие в мастер-классах, кинопоказах и воркшопах, посвященных как архитектуре с благоустройством, так и различным темам повседневной жизни.

Ранее сообщалось, что 23 августа в рамках МУФ в Гостином Дворе пройдет "Бал влюбленных". В этот день более сотни пар одновременно исполнят там свадебный вальс. По итогам мероприятия для его участников проведут концерт.

Московский урбанистический форум стартовал в Москве 2 августа. Первыми заработали площадки в "Лужниках" и Гостином Дворе. МУФ продлится до 10 сентября.



Московский урбанистический форум развернулся на четырех площадках Москвы