Участок ЦКАД-5 от Можайского до Новорижского шоссе запустят в июне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что движение по ЦКАД-5 между Новорижским и Можайским шоссе будет открыт в июне. Об этом он рассказал в своем аккаунте в Twitter.

Он отметил, что работы находятся на завершающем этапе. Хуснуллин также заявил, что в ходе совещания по магистрали были разобраны все проблемные объекты. Вице-премьер поручил отвечающим за сооружение трассы проводить еженедельные объезды. Хуснуллин также сообщил, что планирует по возможности лично следить за работой на объектах.

Общая протяженность Центральной кольцевой автодороги составит 336,4 километра. Трасса будет состоять из четырех полос и пройдет приблизительно в 50 километрах от МКАД параллельно Малому и Большому московским кольцам.

Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин отметил, что участок ЦКАД, который проходит по территории ТиНАО, находится в высокой степени готовности. Он сообщил, что его могут запустить либо в конце 2020, либо в начале 2021 года.

В январе 2020 года два участка пятого пускового комплекса ЦКАД в Московской области открыли для движения транспорта. Пятый комплекс ЦКАД проходит по территории Звенигорода, Наро-Фоминского, Одинцовского городских округов, а также городских округов Истра и Солнечногорск и составляет 76 километров.