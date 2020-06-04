Участок ЦКАД-5 от Можайского до Новорижского шоссе запустят в июне

19:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что движение по ЦКАД-5 между Новорижским и Можайским шоссе будет открыт в июне. Об этом он рассказал в своем аккаунте в Twitter.
Он отметил, что работы находятся на завершающем этапе. Хуснуллин также заявил, что в ходе совещания по магистрали были разобраны все проблемные объекты. Вице-премьер поручил отвечающим за сооружение трассы проводить еженедельные объезды. Хуснуллин также сообщил, что планирует по возможности лично следить за работой на объектах.
Общая протяженность Центральной кольцевой автодороги составит 336,4 километра. Трасса будет состоять из четырех полос и пройдет приблизительно в 50 километрах от МКАД параллельно Малому и Большому московским кольцам.
Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин отметил, что участок ЦКАД, который проходит по территории ТиНАО, находится в высокой степени готовности. Он сообщил, что его могут запустить либо в конце 2020, либо в начале 2021 года.
В январе 2020 года два участка пятого пускового комплекса ЦКАД в Московской области открыли для движения транспорта. Пятый комплекс ЦКАД проходит по территории Звенигорода, Наро-Фоминского, Одинцовского городских округов, а также городских округов Истра и Солнечногорск и составляет 76 километров.
Строительство ЦКАД завершат до конца года
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: