Репетиция парада Победы. Прямой эфир

В центре столицы проходит вторая ночная репетиция парада в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Генеральную репетицию планируется провести 7 мая.

В параде участие примут 11 тысяч военнослужащих и свыше 100 образцов техники. По брусчатке проедут исторические и современные танки, в числе которых "Прорыв", "Армата", Т-34.

Первая ночная репетиция в Москве состоялась 28 апреля. Ранее пешие парадные расчеты и расчеты механизированной колонны провели 13 совместных тренировок на полигоне в подмосковном Алабине.