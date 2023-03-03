Участники конференции в Москве обсудили планы и перспективы развития строительной отрасли

Фото: Москва 24

В столице проходит конференция "Строительная отрасль: планы и перспективы". В рамках первого дня ее участники уже успели обсудить состояние рынка недвижимости, а также поговорить о дальнейшем развитии градостроительства на территории РФ.

В мероприятии приняли участие:

представители федерального и столичного строительных комплексов;

сообщества девелоперов;

проектировщики;

урбанисты;

социологи;

депутаты Госдумы.

Заммэра столицы Андрей Бочкарев, выступив на конференции, подчеркнул, что Москва намерена сохранить высокие темпы строительства в этом году.

"Строительство – главный драйвер роста экономики, который имеет огромный мультипликативный эффект. Непрерывная работа стройки – это и гарантированная загрузка предприятий стройиндустрии, и миллионы рабочих мест как в Москве, так и по всей стране", – отметил он.

Бочкарев обратил внимание на то, что иногда по данному направлению удается продемонстрировать рекордные показатели.

Если РФ будет следовать стратегии развития строительной отрасли, тогда удастся преодолеть все нежелательные внешние влияния и совершить настоящий рывок, считает глава департамента комплексного развития территорий Мария Синичич.

Она напомнила, что такой документ был принят в конце 2022 года. По ее словам, он поставил перед строительной отраслью колоссальные и сложные задачи, однако их выполнение позитивно отразится не только на градостроительстве, но и на всей российской экономике.

Синичич также подчеркнула, что средства на реализацию стратегии есть, нужно активно работать по данному направлению. Эксперт предупредила, что могут возникать некоторые трудности с импортозамещением, но власти принимают в этом отношении все необходимые меры.

В свою очередь, замруководителя думского комитета по экономической политике Артем Кирьянов сделал акцент на том, что не только правительство должно уделять внимание развитию градостроительства.

"Нельзя не признать, что в этой сфере существует ряд вопросов, требующих внимания не только правительства, но и законодателей. Одной из таких мер должно стать продление программ льготного ипотечного кредитования и после 2024 года", – объяснил он.

Парламентарий считает, что застройщики и другие представители отрасли должны иметь горизонт планирования.

Комплексное развитие территорий – это один из механизмов стабилизации градостроительной среды, указал начальник столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. Он привел в пример ТиНАО, где в настоящее время формируется качественная транспортная, инженерная и социальная инфраструктура, возводятся комфортные новостройки, создаются востребованные рабочие места.

Жидкин отметил, что инвесторы проявляют свой интерес, когда на новых территориях появляется дорога, инженерные сети и социальная инфраструктура. С момента вхождения в состав Москвы в развитие новых территорий проинвестировано 3,15 триллиона рублей, добавил он. Кроме того, до конца текущего года город рассчитывает получить еще 850 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что современное жилье появится на участке бывшей промзоны "Серп и Молот" в Лефортове в рамках реализации программы реновации. Предполагается, что в рамках комплексного развития территории будет возведено свыше 74 тысяч квадратных метров жилья.

Стратегическим партнером представительной конференции, проходящей 2–3 марта, выступает ГК "Мосинжпроект", генеральным партнером – ГБУ "ГлавАПУ", официальным партнером – ГАУ "Институт Генплана Москвы".

До этого стало известно, что с начала этого года в Москве по программе реновации в эксплуатацию ввели 12 жилых домов. По словам главы департамента строительства Рафика Загрутдинова, в 2023 году в столице планируется построить около 1,3 миллиона квадратных метров жилой площади, а это порядка 80 домов.



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