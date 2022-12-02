Купившим билеты на "Солнце Москвы" вернут деньги в случае приостановок его работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Покупатели билетов на колесо обозрения "Солнце Москвы" смогут вернуть уплаченные за них деньги в случае приостановки работы аттракциона из-за морозов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "Солнца Москвы".

Там отметили, что синоптики прогнозируют довольно морозный декабрь. В то же время регламент эксплуатации колеса обозрения разрешает его использовать только при температуре до -10 градусов.

"В случае понижения температуры мы временно приостановим работу и обзвоним всех гостей, которые приобрели билет. Предложим прийти в удобное время до конца года или осуществить возврат", – говорится в сообщении.

2 декабря аттракцион закрыли из-за мороза. По данным синоптиков, температура в Москве составляет 7–9 градусов ниже нуля, однако на высоте 140 метров воздух значительно холоднее.

Колесо обозрения "Солнце Москвы" 10 сентября открыли на ВДНХ Владимир Путин и Сергей Собянин.

Аттракцион оборудован 30 кабинами, пять из них создали с прозрачным полом. Вместимость "Солнца Москвы" составляет 450 человек, один оборот колесо совершает примерно за 19 минут.



Колесо обозрения "Солнце Москвы" закрыли из-за мороза

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