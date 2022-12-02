07:14Общество
Морозы до -9 градусов пообещали москвичам в пятницу
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В пятницу, 2 декабря, температура воздуха в Москве может составить от 7 до 9 градусов мороза. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Температура воздуха в Московской области не опустится ниже 11 градусов мороза. Скорость порывов ветра в Москве и Подмосковье составит от 3 до 8 метров в секунду.
"Переменная облачность. Без осадков. Местами гололедица", – говорится в сообщении.
Атмосферное давление зафиксируется на отметке 767 миллиметров ртутного столба.
Первая зимняя ночь началась в столичном регионе с 20-градусных морозов. Минимальную температуру воздуха зафиксировали в Черустях – минус 20,1 градуса, а в Электростали – минус 20,3 градуса.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей о "нордическом" декабре. Температура воздуха в последний месяц 2022 года зафиксируется на отметке на 3–3,5 градуса ниже нормы.
"Атмосфера": облачная погода ожидается в столице 2 декабря
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