Музей Транспорта Москвы представит новую выставку "Ты выглядишь на все 100!"

Фото: пресс-служба Музея Транспорта Москвы

На ВДНХ откроется новая выставка Музея транспорта Москвы "Ты выглядишь на все 100!". Экспозиция, расположенная в павильоне "Транспорт СССР", будет работать с 7 ноября 2024 до 1 октября 2025 года, передает пресс-служба музея.

Выставка включит в себя четыре раздела, в которых гостям представят оригинальные исторические экспонаты, редкие архивные материалы, а также воссозданные модели и макеты несохранившихся уникальных транспортных средств. Причем последние охватят периоды развития транспортного дизайна от первых автомобилей и мотоциклов прошлого века до современных электросудов и электромобилей.

Помимо этого, отдельной темой выставки станет рассказ о транспортных дизайнерах, работающих на пересечении техники и искусства. Например, посетители увидят такие оригинальные экспонаты автомобилей отечественного производства, как "ЗиС-Спорт", "Москвич-Турист", "ГАЗ-3105" и "ВНИИТЭ Макси". Также будут представлены образ машины будущего "Молния" и последние образцы современного транспортного дизайна.

Показ будут сопровождать произведения современных художников. Так, горожане познакомятся с работой из ткани Людмилы Барониной, фильмом Егора Гиве, инсталляцией Ивана Чемакина и с созданной специально для выставки абстрактной скульптурой Василия Кононова-Гредина.

Тем временем уже 3-го числа на ВДНХ пройдет фестиваль "Хлебный колос – золото России", организованный в честь Дня народного единства. На нем гостей ждут мастер-классы с театрализованными представлениями, которые отразят эпохи XII, XVII, XIX и XX столетий в истории страны. Там москвичей и гостей столицы научат печь пряники, калачи и хлеб по традиционным рецептам.

Кроме того, на ВДНХ продлили до 12 января выставку "ВДНХ: Город мечты. 85 лет главному месту событий". Экспозиция открылась в павильоне "Рабочий и колхозница" в августе в рамках празднования юбилея Главной выставки страны.