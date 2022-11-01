Мавзолей Ленина закроют для посетителей 3 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мавзолей Ленина будет закрыт для посетителей 3 ноября, сообщает Федеральная служба охраны.

Допуск посетителей в Мавзолей и к местам захоронений у Кремлевской стены будет ограничен в течение одного дня в связи с подготовкой и проведением Дня народного единства

Ранее Сергей Собянин рассказал, что День народного единства, а также 81-ю годовщину парада 1941 года, которая состоится 7 ноября, в Москве отметят целым рядом патриотических мероприятий.

Так, на Красной площади организуют интерактивный музей, посвященный истории обороны Москвы. Там будут демонстрировать военную технику, кинохронику и фотографии военных лет.

Владимир Путин в День народного единства возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому.

День народного единства отмечается в России 4 ноября. В этот день в 1612 году народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов.



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