Фото: depositphotos/AlexAvich

Биржевые цены на газ в Европе превысили 1 500 долларов за тысячу кубометров впервые с 14 октября. Это стало известно из данных Лондонской биржи ICE.

На открытии торгов цена фьючерсов поднялась до 1465,2 доллара. Стоимость январских фьючерсов по состоянию на 12:41 по московскому времени составила 1500,9 доллара (+2,5%).

Ранее сообщалось, что страны ЕС договорились об исключении российского газа из контрактов на совместные закупки. Уточнялось, что в Брюсселе состоялась неформальная встреча министров энергетики стран, входящих в Евросоюз, на которой были приняты правила совместного приобретения газа на глобальных рынках со стороны стран блока и местных энергетических компаний.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что министры энергетики государств Евросоюза не сумели согласовать решение об ограничении цен на газ из России. Он отметил, что высказанные предложения могут навредить энергобезопасности Европы.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!