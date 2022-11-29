Сербия платит за газ в 4,5 раза меньше, чем остальные страны Европы – Вучич

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Сербия получает газ в среднем в 4,5 раза дешевле, чем остальные страны Европы, заявил сербский лидер Александр Вучич.

По его словам, стоимость газа становится все выше – около 1 385 долларов за тысячу кубометров. При этом в данную стоимость не входят дополнительные услуги, в том числе доставка.

"Вы не можете его купить дешевле 1 800 [долларов за тысячу кубометров]. А мы его получаем по большей части за 400 [долларов]", – сказал он в интервью телеканалу TV Pink. Цитату приводит ТАСС.

Журналистка, которая брала интервью у Вучича, отметила, что европейские страны стали покупать все меньше газа, поэтому вынуждены экономить, в том числе на новогоднем освещении городов. В ответ на это президент Сербии выразил надежду, что страна сможет позволить себе праздничную иллюминацию.

Ранее Вучич призвал страны Европы готовиться к полярной зиме. По его мнению, Западу не стоит рассчитывать на то, что он легко сможет победить Россию, поэтому Брюсселю придется найти компромисс с Москвой.

Президент Сербии также отмечал, что если российская специальная военная операция продлится еще год, то европейские страны не переживут украинский кризис.



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