Юрий Денисов покинет пост председателя правления Мосбиржи

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Юрий Денисов уходит с поста председателя правления Московской биржи. Соответствующее решение принял наблюдательный совет торговой площадки, говорится на сайте Мосбиржи.

Как говорится в сообщении, биржу на время выбора кандидата и принятия решения о назначении председателя правления возглавит Виктор Жидков. В связи с этим Наблюдательный совет Национального расчетного депозитария (НРД) 1 октября рассмотрит вопрос об освобождении Жидкова с должности руководителя НРД.

Между тем в июне Совет Федерации досрочно снял Андрея Турчака с должности первого заместителя председателя палаты. Срок полномочий сенатора в Совфеде действовал до сентября 2026 года. Снятие с поста произошло из-за его назначения временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай.