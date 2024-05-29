РБК: Минфин разработал порядок амнистии за дробление бизнеса

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Минфин создал порядок амнистии для компаний, которые применяли схему дробления бизнеса для уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на законопроект ведомства.

Предполагается, что амнистия затронет налоговые периоды с 2022 по 2024 год. При этом прощать доначисления по налогам будут лишь в случае отказа компании от схемы дробления бизнеса в 2025–2026 годах.

Для внесения соответствующих поправок в законопроект ведомство официально оформило понятие "дробление бизнеса", так как сейчас такого определения и критериев к нему в Налоговом кодексе нет.

Теперь дробление бизнеса будет означать разделение единой предпринимательской деятельности между несколькими самостоятельными лицами (как организациями, так и индивидуальными предпринимателями). В данной схеме соответствующие лица занижают сумму налогов с помощью специальных налоговых режимов, поэтому за ними необходимо осуществлять контроль.

Предложение об амнистии Минфин представил правительству накануне. Вместе с этой инициативой ведомство выступило за увеличение налога на доходы физических лиц до 15% при среднемесячном доходе от 200 тысяч рублей. При этом предполагается, что при доходе от 416,7 тысячи рублей НДФЛ увеличится до 18%, от 1,67 миллиона рублей – на 20%, от 4,17 миллиона рублей – на 22%.

После правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела и одобрила законопроекты Минфина, включающие в себя поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы, а также поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.

