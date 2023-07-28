Линзы Johnson&Johnson не внесут в новый перечень параллельного импорта

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Контактные линзы Johnson&Johnson – Acuvue, не внесут в обновленный перечень параллельного импорта. Об этом заявил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.

"Нет, не появятся", – ответил он на соответствующий вопрос в интервью РИА Новости.

Осьмаков напомнил, что после заявления Минпромторга РФ о внесении бренда в перечень параллельного импорта, буквально на следующий день компания выступила с заявлением о продолжении поставок.

По его словам, одним из главных критериев, из-за которых продукция не попадает в список для параллельного импорта, является бесперебойность ее поставок.

В Минпромторге РФ 26 мая заявили, что внесут в перечень товаров для параллельного импорта контактные линзы зарубежных производителей. Ведомство пояснило, что это станет превентивной мерой на случай прекращения поставок в РФ в условиях санкций.

Уже 30 мая пресс-служба Johnson & Johnson сообщила, что продолжает обеспечивать потребителей из России линзами Acuvue.



Johnson&Johnson продолжит поставлять линзы Acuvue в Россию