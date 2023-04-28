Курс евро на Мосбирже опустился ниже 87 рублей впервые с 5 апреля

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Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 87 рублей впервые с 5 апреля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 15:25 по московскому времени, курс евро упал на 3,05%, составив 86,985 рубля. К 15:28 европейская валюта немного замедлила снижение до 87,05 рубля, упав на 2,98%.

Курс доллара в это время составил 79,18 рубля, а юаня – 11,406 рубля.

Ранее курс юаня опустился до 11,5 рубля, что произошло впервые с начала апреля. Рубль постепенно усиливает свой рост. Курс китайской валюты расчетами на завтра на 14:05 по московскому времени падал на 22 копейки, до 11,49 рубля.

Утром 28 апреля курс евро опустился ниже 88 рублей, а курс доллара – до 80 рублей, что произошло впервые с 6 апреля. Евро потерял 0,82%, до 88,98 рубля. Уже к 11:35 курс евро замедлился и снизился до 89,13 рубля.

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