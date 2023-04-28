Курс юаня упал ниже 11,5 рубля впервые с начала апреля

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Курс юаня опустился до 11,5 рубля, что произошло впервые с начала апреля. Об этом говорится в данных валютных торгов на Московской бирже.

Отмечается, что рубль постепенно усиливает свой рост. Курс китайской валюты расчетами на завтра на 14:05 по московскому времени падал на 22 копейки, до 11,49 рубля.

Утром 28 апреля курс евро опустился ниже 88 рублей, а курс доллара – до 80 рублей, что произошло впервые с 6 апреля. Евро потерял 0,82%, до 88,98 рубля. Уже к 11:35 курс евро замедлился и снизился до 89,13 рубля.

Ранее сообщалось, что Центробанк РФ и Минфин планируют ввести ежемесячный лимит на приобретение валюты на внутреннем рынке для сделок по покупке зарубежного бизнеса, уходящего из страны. Система не будет привязана к конкретным установленным суммам.

Это связано с низкой ликвидностью валюты других государств на российском рынке, ее крупные покупки могут привести к резкому изменению курса рубля.



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