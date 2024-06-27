FT: ЕС введет пошлины на импорт украинских яиц и сахара с 28 июня

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Евросоюз (ЕС) введет пошлины на импорт яиц и сахара с Украины с 28 июня, при этом ограничения вступят в силу в этот же день, передает "Газета.ру" со ссылкой на издание Financial Times (FT).

По данным СМИ, выплаты за тонну белого сахара составят 419 евро, а за тонну сахара-сырца – 339 евро. В свою очередь, цена яиц вырастет на 30 центов за килограмм.

Между тем замглавы министерства экономики Украины Тарас Качка заявил, что уровень тарифов соответствует соглашению между ЕС и Украиной, однако Киев планирует улучшить свою позицию во время переговоров с Брюсселем.

В июне 2022 года Евросоюз на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины в ЕС, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта. Это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз продлили еще на год – до июня 2024 года.

На это премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия должна представлять интересы европейских фермеров против украинских, а не наоборот.