В Совфеде разработали законопроект, отменяющий налог за фудшеринг

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В Совфеде подготовили законопроект, освобождающий товарные сети от налога на добавленную стоимость (НДС) при передаче нуждающимся продуктов с истекающим сроком годности. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на соответствующий документ, который был направлен для отзыва в правительство.

В нем отмечается, что безвозмездная передача продуктов является реальной альтернативой их утилизации, которая при этом может помочь гражданам. Производители готовы перейти к подобному шагу, однако действующий закон обязывает их в таком случае заплатить налог.

В связи с этим торговым сетям и прочему бизнесу представляется более выгодным заплатить за утилизацию продуктов, чем передать их нуждающимся.

По словам автора законопроекта, председателя комитета СФ по экономической политике Андрея Кутепова, на сегодня при передаче продуктов на благотворительность в бюджет также нужно оплатить восстановительный НДС со стоимости приобретенных продуктов, которые розданы бесплатно.

С выброшенной же продукции, срок годности которой уже истек, сети могут не платить НДС, поэтому этот вариант для них выгоднее.

Отмечается, что речь идет о таких продуктах, срок годности которых истек на 2/3 или на 3/4. Полностью просроченные продукты запрещается передавать на благотворительность, подчеркнул Кутепов.

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Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил, что с гуманитарной точки зрения выбрасывать продукты, срок годности которых подходит к концу, но при этом их еще можно использовать в пищу, абсурдно.

Он отметил, что пищу с истекающим сроком годности можно отдавать нуждающимся гражданам, что позволило бы создать условия для получения стабильного и бесплатного источника питания.

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