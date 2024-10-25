Кампания по рассылке налоговых уведомлений завершается в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве завершается кампания по рассылке налоговых уведомлений, которые содержат информацию о налогах, подлежащих уплате за 2023 год, в том числе транспортном, земельном, на имущество физлиц и НДФЛ, сообщает Федеральная налоговая служба на своем сайте.

Налогоплательщик может получить уведомление заказным письмом по почте. Оно считается полученным через шесть дней после отправки. Также уведомление может быть получено в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика на едином портале государственных и муниципальных услуг, МФЦ или личное обращение в налоговую инспекцию.

Ведомство предупредило о сроках уплаты подобных платежей. Они должны быть произведены не позднее 2 декабря 2024 года.

В этом году налогоплательщики впервые получают в своих налоговых уведомлениях информацию о сумме НДФЛ, рассчитанной на основе доходов в виде процентов по вкладам или остаткам на счетах в российских банках.

"Налог в его действующей редакции введен еще в 2021 году, но в рамках поддержки граждан был введен временный мораторий, и доходы в виде процентов по банковским вкладам (остаткам на счетах), полученные в 2021 и 2022 годах, не облагались НДФЛ", – добавили в ФНС.

При этом процентные доходы, полученные в 2023 году, уже подлежат налогообложению. В ведомстве уточнили, что налогоплательщику не требуется производить расчеты самостоятельно. Налоговые органы получают необходимые данные от банков и Агентства по страхованию вкладов, а затем рассчитывают сумму налога и включают ее в налоговое уведомление.

Ранее Владимир Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Согласно ему с 1 января 2025 года в РФ появятся пять ставок НДФЛ от 13 до 22% в зависимости от уровня годового дохода. При этом базовая ставка налога в 13% сохранится для дохода не более 2,4 миллиона рублей в год.

Между тем юрист Анастасия Билялова рассказала, что заплатить налог с банковского вклада можно в приложении или на сайте ФНС, а также в банке. Она уточнила, что налог необходимо уплатить, если доход от процентов за год превышает необлагаемую сумму – она, в свою очередь, является переменной величиной.