Более 20 регионов России подняли сетевой энерготариф для бизнеса сверх предельного уровня

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В 21 регионе России в начале 2023 года сетевой тариф для бизнеса повысился в среднем на 10–20%, превысив уровень индексации по стране. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на сведения аналитической компании Time2Save.

Регуляторы повысили цены выше предельного уровня в 9%. В 21 российском субъекте их увеличили на более чем 10,5% по сравнению с периодом июль–ноябрь 2022 года. Наибольший рост зафиксирован в Мордовии, где тарифы для бизнеса повысились на 20%. Сильный рост отмечен также в Кемеровской и Свердловской областях, где цены поднялись на 18%.

По словам экспертов, их повышали и ранее, но в 2023 году количество таких решений сильно увеличилось. Произошел рост примерно в три раза. Соответствующее решение было принято регионами на фоне инфляции и большого периода ожидания пересмотра тарифов.

Отмечается, что в связи с этими изменениями растет доплата бизнеса за снижение тарифов для граждан.

Также эксперты Time2Save посчитали, что сразу в 20 регионах РФ объем перекрестного субсидирования увеличился на 18%, а именно до 95 миллиардов рублей.

Ранее правительство перенесло индексацию тарифов ЖКУ для населения с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. По данным Минэкономразвития РФ, следующая индексация произойдет лишь 1 июля 2024 года.

До этого в Росстате заявили, что за первый квартал 2022 года долги россиян по ЖКУ выросли на 7,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма долга россиян составила 804,5 миллиарда рублей.

Тарифы ЖКХ выросли на 9% в России

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