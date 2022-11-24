Поставка нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию прервана – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Поставка нефти в Словакию из Украины по трубопроводу "Дружба" прервалась из-за инцидента с электроснабжением, передает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал ТАЗ.

"Согласно нашей информации, из-за отключения электроэнергии в четверг была прервана поставка нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" из Украины в Словакию", – сообщили журналисты.

Также телеканал приводит сведения чешского оператора МЕРО, который заявил о сохранении поставок нефти в Чехию за счет оперативных запасов в Словакии.

Накануне стало известно об остановке участка нефтепровода "Дружба" на территории Украины. Не функционировала прокачка топлива в Венгрию, но сохранялись поставки в направлении Чехии и Словакии.

Позднее представитель компании "Транснефть" Игорь Демин сообщил, что прокачка нефти по украинскому участку нефтепровода "Дружба" возобновилась.

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