23 ноября, 20:33Экономика
"Транснефть" заявила о возобновлении прокачки топлива по украинскому участку "Дружбы"
Фото: ТАСС/Николай Никитин
Прокачка нефти по украинскому участку нефтепровода "Дружба" возобновилась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании Игоря Демина.
"В 19:46 по московскому времени прокачка возобновилась", – сказал Демин.
Ранее Демин сообщил о частичной остановке прокачки нефти по участку "Дружбы", расположенном на территории Украины. Тогда он сообщил, что транспортировка нефти из Белоруссии в сторону Украины осуществлялась в штатном режиме.
До этого прокачка нефти по газопроводу "Дружба" была прекращена в сторону Венгрии. Как позже объяснил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, неполадки возникли из-за повреждений трансформаторной станции.
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