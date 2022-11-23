"Транснефть" заявила о возобновлении прокачки топлива по украинскому участку "Дружбы"

Фото: ТАСС/Николай Никитин

Прокачка нефти по украинскому участку нефтепровода "Дружба" возобновилась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании Игоря Демина.

"В 19:46 по московскому времени прокачка возобновилась", – сказал Демин.

Ранее Демин сообщил о частичной остановке прокачки нефти по участку "Дружбы", расположенном на территории Украины. Тогда он сообщил, что транспортировка нефти из Белоруссии в сторону Украины осуществлялась в штатном режиме.

До этого прокачка нефти по газопроводу "Дружба" была прекращена в сторону Венгрии. Как позже объяснил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, неполадки возникли из-за повреждений трансформаторной станции.



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