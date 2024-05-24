Евро опустился ниже 97 рублей впервые с 5 февраля

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Стоимость евро на Московской бирже опустилась ниже 97 рублей впервые с 5 февраля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным площадки, в 10:54 по московскому времени евро упал в цене на 0,69% и достиг 96,94 рубля. Спустя 5 минут валюта торговалась по 96,85 рубля.

Доллар в это время падал до 89,65 рубля, а юань – до 12,321 рубля.

Ранее стоимость доллара опустилась ниже 90 рублей впервые с 1 февраля. Евро тогда торговался по 97,83 рубля.

До этого американская валюта опустилась на Мосбирже ниже 91 рубля. Доллар торговался по 90,99 рубля. Евро был по-прежнему дороже доллара и торговался по 98,88 рубля.

