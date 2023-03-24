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24 марта, 23:59

Экономика

Пять контейнеров с грузами для России застряли в бельгийском порту Антверпен на год

Фото: depositphotos/ChinaImages

Пять контейнеров индийской компании Jindal Stainless, предназначенные для России, застряли в бельгийском порту Антверпен примерно на год. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает Reuters.

"В контейнерах находится около 100 метрических тонн нержавеющей стали", – заявил представитель компании.

Уточняется, что контейнеры были отправлены еще в феврале 2022 года, но были задержаны из-за санкций Евросоюза. Представитель Jindal Stainless заявляет, что нержавеющая сталь не входит в санкционные списки и настаивает на отправке груза в Россию.

Ранее сообщалось, что судно с российскими удобрениями задержали в финском порту Котка. В местном правительстве заявили, что судно имеет отношение к российскому олигарху, находящемуся по санкциями ЕС.

Впоследствии МИД Финляндии разрешил транспортировку груза с российскими удобрениями. В ведомстве заявили, что разрешение обусловлено тем, что удобрения будут отправлены в третью страну для содействия продовольственной безопасности.

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Сюжет: Санкции
экономика

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