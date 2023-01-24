Эксперт Юшков объяснил, почему снижаются цены на газ в Европе

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков рассказал, почему цены на газ в европейских странах снижаются почти до 670 долларов за тысячу кубометров. Его слова передает RT.

Эксперт отмечает, что основной причиной снижения биржевых цен остается теплая погода. По словам Юшкова, из-за такой погоды в конце отопительного сезона в подземных хранилищах останется больше газа, чем планировалось. В связи с этим в 2023 году Европе придется купить меньше газа, чтобы заполнить хранилища.

"Трейдеры предполагают, что если дальше не надо будет много закупать, значит, цена будет небольшая и фьючерсы на газ надо продать сейчас или по крайней мере не покупать их", – отмечает аналитик.

Еще одним фактором снижения цены Юшков назвал сообщение о готовности к работе завода Freeport, мощность которого составляет 20% от общего показателя американских заводов по сжижению. После крупного пожара и продолжительного ремонта представители завода заявили о готовности ввести его в эксплуатацию.

"Из США будет уходить больше газа и приходить на мировой рынок, в том числе и в Европу. Значит, дефицит и цены будут уменьшаться", – заключил специалист.

В начале января стало известно, что биржевые цены на газ в Европе впервые более чем за год опустились ниже 700 долларов за тысячу кубометров.

Ранее сообщалось, что на снижение котировок газа влияют погодные условия в Европе. Так, в большинстве стран ЕС температура выше климатических показателей. Это привело не только к снижению отбора газа из хранилищ, но и к росту закачки в них до рекордных уровней.

Цены на газ в Европе вернулись к показателям 2021 года

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