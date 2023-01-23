Политолог высказался об устойчивости российской экономики

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Политолог Руслан Бальбек отметил, что российская экономика оказалась более устойчивой, чем предполагали недружественные страны. Об этом пишет RT.

Он подчеркнул, что Запад "веками грабил планету и накапливал силы", чтобы иметь возможность "экономически терзать нашу страну".

"Другой вопрос, что российская экономика оказалась более устойчивой, чем все думали", – отметил эксперт.

Политолог обратил внимание на то, что, может, в России и уменьшился ассортимент гаджетов, однако государство не нуждается в продуктах питания и энергоносителях, нехватку которых испытывают западные и европейские страны.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что Евросоюз все чаще испытывает трудности в вопросе принятия санкций против России. По его словам, каждая дискуссия по ограничительным мерам намного сложнее, чем предыдущая.

До этого глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен проинформировала о планах ЕС ввести новый пакет санкций в отношении России, который будет направлен на исключение обхода уже существующих ограничений.

Как уточнила фон дер Ляйен, санкциями ЕС намерен привести российскую экономику к рецессии. Евросоюз также планирует продолжать поддерживать Украину.

Отмены антироссийских санкций потребовали жители Вены

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