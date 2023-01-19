РФ ввела санкции в отношении представителей власти и журналистов Новой Зеландии

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российские власти ввели бессрочный запрет на въезд в страну для 31 представителя политического руководства и журналистского сообщества Новой Зеландии в качестве ответной меры на введенные Веллингтоном антироссийские санкции. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"В ответ на очередные санкции против российских физических и юридических лиц <...> въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 31 новозеландца из числа представителей власти, журналистов и общественных деятелей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что санкции были введены в отношении новозеландцев, "вовлеченных в раскрутку антироссийской повестки дня и поддержку режима в Киеве". В их число вошли министр по вопросам местного самоуправления и ассоциированный министр по вопросам развития маори Уилиам Ормсби, председатель управления по вопросам здравоохранения маори Типа Махута, бывший министр обороны Новой Зеландии Рон Стэнли, почетный консул Украины в Окленде Александр Киричук, а также руководители, обозреватели и продюсеры новозеландских СМИ и общественные деятели.

"С учетом того, что официальный Веллингтон не намерен отказываться от антироссийского курса и продолжает плодить новые санкционные меры, работа над актуализацией российского стоп-листа будет продолжена", – добавили в МИД РФ.

В декабре 2022 года Новая Зеландия ввела новые санкции в отношении России. В частности, в санкционный список попали глава Минцифры РФ Максут Шадаев, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и ключевые сотрудники российских СМИ.

Всего с начала 2022 года Новая Зеландия ввела санкции против более чем 1 200 российских физлиц и организаций.



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