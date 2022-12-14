04:20Политика
Новая Зеландия закупит гуманитарную помощь для Украины почти на 2 млн долларов
Фото: ТАСС/Zuma/PJ Heller
Новая Зеландия направит почти 2 миллиона долларов на закупку гуманитарной помощи для Украины. Об этом сообщает премьер-министр страны Джасинда Ардерн.
"Новая Зеландия предоставит дополнительно 3 миллиона новозеландских долларов через Международный комитет Красного Креста для закупки гуманитарной помощи для народа Украины в рамках нашей постоянной поддержки этой страны", – приводит ее слова ТАСС.
Уточняется, что на выделенные средства для нужд Украины будут закуплены медицинские товары, трансформаторы и электрогенераторы. Кроме того, в пакет помощи войдут предметы первой необходимости, такие как вода и продукты.
Ранее сообщалось, что Новая Зеландия ввела санкции против главы Минцифры РФ. В санкционный список также попали гендиректор Первого канала Константин Эрнст и ключевые сотрудники российских СМИ.
Всего с начала текущего года Новая Зеландия ввела санкции против более чем 1 200 российских физлиц и организаций.
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