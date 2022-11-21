Новая Зеландия ввела санкции в отношении 22 граждан и ряда предприятий РФ и Белоруссии

Фото: ТАСС/ZUMA/PJ Heller

Правительство Новой Зеландии ввело санкции против 22 граждан России и Белоруссии, а также ряда энергетических и сталелитейных предприятий двух стран, заявила министр иностранных дел островного государства Нанаия Махута. Об этом сообщается на сайте новозеландского кабмина.

Из заявления министра следует, что в санкционный список были включены Мария Воронцова, Катерина Тихонова, жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка и их дети, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, а также жена президента Белоруссии Александра Лукашенко и его сын.

Кроме того, санкции ввели в отношении ряда российских бизнесменов, которые, по данным новозеландских властей, поддерживают политику РФ на Украине. Под ограничения также подпали стратегически важные российские предприятия нефтегазовой, сталелитейной и транспортной отрасли, а также производители электронного и радиолокационного оборудования.

Всего с начала текущего года Новая Зеландия ввела санкции против более чем 1 200 российских физлиц и организаций.

В конце октября власти Новой Зеландии ввели санкции против 14 физических и 7 юридических лиц из России на фоне ситуации вокруг Украины. В их числе члены ЧВК "Вагнер", руководители и акционеры оборонных предприятий, информационное агентство "Инфорос" и крымское агентство News Front.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!