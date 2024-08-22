Курс юаня опустился ниже 12 рублей впервые с 16 августа

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Стоимость юаня оказалась ниже 12 рублей впервые с 16 августа. Об этом свидетельствуют показатели торгов на Мосбирже.

В 11:21 по Москве китайская валюта подешевела на 16 копеек, до 11,93 рубля.

Ранее экономист Олег Сухарев заявил, что юань стал основной валютой на биржевых торгах. В мае доля китайской валюты составила 54%, значительно обогнав доллар.

При этом курсы иностранных валют зависят от стабильности притока валюты на внутренний рынок, а также спроса на нее со стороны экспортеров.

