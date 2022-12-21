Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 1 080 долларов за тысячу кубометров

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Биржевые цены на газ в Европе опустились на 7,4% и оказались ниже 1 080 долларов за тысячу кубометров, следует из данных биржи ICE в Лондоне.

Январские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на уровне 1 124,7 доллара за тысячу кубометров (-3%). Минимум составил 1 059,1 доллара (-8,6%). Последние фьючерсы торговались по 1 072,9 доллара (-7,4%).

Отмечается, что стоимость газа начала стремительно расти в Европе еще в 2021 году. Весной цены колебались от 200 до 300 долларов. В конце летнего сезона цена за тысячу кубометров уже превысили 600 долларов. В осенний период она составила 1 000 долларов.

Зимой 2022 года цены на газ выросли до 2 000 долларов. Рекорд был установлен, когда весной стоимость взлетела до 3 892 долларов.

Аналитики заявляют, что такой нестабильной ситуации на европейском рынке не было с 1996 года.

Ранее сообщалось, что Евросоюз введет потолок цен на газ с 15 февраля 2023 года. Ограничение будет установлено на уровне 180 евро за мегаватт-час. При этом в Совете ЕС уточнили, что эта мера является временной.

Там допустили отмену потолка в случае возникновения на рынке дефицита.

В свою очередь, заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что введение потолка цен на газ – бессмысленная затычка, которую ЕК предложила аудитории, так как у нее нет инструментов для выведения Европы из энергетического кризиса.

Фролов добавил, что от Еврокомиссии требовали план по выходу из энергетического кризиса, поэтому они согласовали потолок. Однако, считает эксперт, из-за связанности азиатских и европейских рынков от ограничений нет особого смысла.

Евросоюз установил потолок цен на газ

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