Бельгия разрешила разблокировать активы, замороженные из-за санкций к НРД

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Заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин рассказал, что Бельгия вслед за Люксембургом решила одобрить разблокировку активов, которые были ранее заморожены из-за санкционных мер в отношении российского Национального расчетного депозитария (НРД).

Уточняется, что разрешение будет действовать до 7 января следующего года.

"Я думаю, что многие из вас услышали, что буквально вчера правительства Люксембурга и Бельгии приняли решение дать возможность Euroclear как крупнейшей депозитарной международной системе разблокировать часть российских бумаг", – передает "Интерфакс" его слова.

Чистюхин отметил, что официального решения по разблокировке активов от Бельгии по Euroclear пока нет, только от Люксембурга.

Он также добавил, что российская сторона сейчас определяет, какие активы можно успеть вывести за этот короткий срок, чтобы передать их отечественным инвесторам для дальнейшего использования.

Ранее стало известно, что власти Люксембурга одобрили разблокировку активов, замороженных ранее из-за санкционных мер в отношении НРД. Как отметил Минфин страны, все расчеты с заблокированными активами необходимо завершить до 7 января следующего года.

В свою очередь, брокер БКС сообщил, что следует ждать аналогичных решений и в отношении Euroclear.

До этого сообщалось, что Национальный расчетный депозитарий признал чрезвычайной ситуацию при ведении депозитарной и банковской деятельности после внесения в санкционный список Евросоюза.

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