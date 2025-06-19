Цена нефти Brent превысила 79 долларов за баррель впервые с 23 января

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе на лондонской бирже ICE превысила 79 долларов за баррель впервые с 23 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи, на 18:09 по московскому времени цена Brent росла на 3,85% – до 79,01 доллара за баррель. Через несколько минут фьючерс замедлил рост и торговался на уровне 78,77 доллара (+3,54%).

При этом фьючерс на нефть марки WTI рос на 2,81% – до 75,47 доллара за баррель.

Ранее цена нефти марки Brent с поставкой в августе поднималась на лондонской бирже ICE выше 67 долларов за баррель впервые с 28 апреля. Позже фьючерс незначительно замедлил рост.

9 июня ходе торгов на Мосбирже произошло аномальное падение фьючерсов на доллар. В 11:29 по московскому времени июньский фьючерс на доллар (Si) упал на 8,26% от цены закрытия торгов 6 июня, до 73 406 рубля, это соответствует курсу на уровне 73,4 рубля.