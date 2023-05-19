Эксперт назвал несущественными изменения правил таможенного сбора при импорте в Россию

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Большинство не почувствует повышения правительством РФ таможенных сборов, сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на руководителя аудиторско-консалтинговой группы "АИП" Сергея Елина.

"Я думаю, что никто не почувствует существенных изменений в силу того, что суммы, о которых идет речь, достаточно малы. Основной объем импорта осуществляется крупными и средними игроками рынка. <...> Да и процент таможенного сбора в самой структуре затрат небольшой. Потому что основная часть – это НДС, и лишь небольшая часть, фиксированная сумма – таможенный взнос", – отметил он.

Ранее правительство РФ ввело фиксированный таможенный сбор для юрлиц, которые ввозят в Россию электронику, гаджеты и телекоммуникационное оборудование. Всего в список попали 108 групп товаров.

Как отмечают эксперты, повышение таможенного сбора может сказаться в том числе и на покупателях ввозимой из-за рубежа техники.

Накануне в Госдуме предложили запретить передвижение грузоперевозчиков из Польши по территории России. Депутат Евгений Москвичев уточнил, что предлагает данную меру в ответ на захват школы при посольстве России в Варшаве.

Он также призвал увеличить стоимость дизельного топлива для фур из Польши в 1,5–2 раза при заправке на АЗС на территории РФ.