РБК: СК возбудил уголовное дело об обмане робота на торгах зарубежными акциями

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Следственный комитет возбудил уголовное дело против российских инвесторов, которые за счет обмана алгоритма одного из участников рынка заработали свыше 150 миллионов рублей, сообщает РБК.

Дело расследуется по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой лиц". По версии следствия, действия обвиняемых привели к убыткам W-Empirical Holding (зарегистрирована в США). Эта компания выступала маркетмейкером по договору с брокером "Фридом Финанс" (в октябре 2022 года ушел из России, компания переименована в "Цифра брокер").

Выяснилось, что в 2022 году как минимум два человека, используя счета во "Фридом Финанс" и еще одной неустановленной финансовой организации, совершали между собой фиктивные сделки с низколиквидными американскими бумагами, сначала безосновательно снижая цену на них, а затем разгоняя ее. Речь идет о В. И. Зинченко и С. П. Кулешове.

Разница между более дешевыми и более дорогими сделками с февраля по май 2022 года обеспечила участникам схемы незаконный доход в 154,6 миллиона рублей.

В материалах дела говорится, что в начале февраля 2022 года Зинченко получил информацию об алгоритме работы маркетмейкера и обратился к Кулешову с просьбой открыть брокерский счет и счет депо во "Фридом Финанс", а также банковский счет.

На брокерский счет внесли средства в размере шести миллионов рублей, чтобы Кулешов мог получить статус квалифицированного инвестора. После этого он передал данные своего аккаунта Зинченко, за что последний обещал платить ему 30 тысяч рублей ежемесячно. Впоследствии Кулешов снимал со счетов деньги и передавал их Зинченко через посредников.

Сам Кулешов не совершал сделок с ценными бумагами, при этом он является пособником. В связи с этим ему придется нести полноценную ответственность.

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