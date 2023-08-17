Россия за год заработала 600 млрд долларов, а Запад обеднел на триллионы – СМИ

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Россия смогла существенно разбогатеть за последний год, несмотря на конфликт на Украине и попытки западных стран навредить российской экономике. Об этом сообщил обозреватель издания Business Insider Джордж Гловер.

Так, по информации журналиста, Москва за год добавила к своим активам 600 миллиардов долларов. Одновременно с этим Соединенные Штаты и европейские страны потеряли триллионы долларов.

В частности, США обеднели на 5,9 триллиона долларов, а общие потери Северной Америки и Европы достигают порядка 10,9 триллиона долларов, отметил Гловер.

Ранее немецкий обозреватель Альбрехт Мейер заявил, что российская экономика успешно справилась с санкционным давлением западных стран, введенные ограничения не смогли обрушить ее.

До этого Центробанк РФ спрогнозировал, что годовая инфляция в России продолжит повышаться, но по итогам не превысит 5–6,5%.

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 95 рублей