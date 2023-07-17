03:20Экономика
Лимит переводов самому себе без комиссии повысят в РФ до 30 млн
Фото: depositphotos/Amaviael
Граждане РФ смогут без комиссии отправлять переводы на свои счета в других банках на сумму до 30 миллионов рублей в месяц. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на новую редакцию соответствующего законопроекта, подготовленного к его второму чтению в Госдуме.
При этом финансовые организации не смогут ограничивать размер или число операций по переводу денег между своими счетами в пределах этой суммы.
Ограничения будут распространяться только на переводы с карты на карту или на переводы, которые россияне совершают при личном присутствии в отделении банка.
Отмечается, что подобная мера освободит граждан от необходимости платить комиссию за перевод денег на свои счета в другие банки. На сегодня клиенты российских банков могут перечислять без комиссии до 100 тысяч рублей в месяц через систему быстрых платежей (СБП), а при операциях выше этой суммы взимается комиссия не более 0,5% от суммы перевода.
Глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил, что подобный лимит в размере 30 миллионов рублей в месяц на переводы действительно планируется установить. Рассмотрение законопроекта состоится 17 июля.
Представители нескольких российских банков поддержали данную инициативу, подчеркнув, что действующего лимита в 100 тысяч рублей на перечисления по СБП без комиссий недостаточно.
Ранее сообщалось, что "Тинькофф" повысил с 1 до 4% комиссию за внесение в банкоматах на валютные счета наличных долларов и евро. В отдельных случаях комиссия может достигать 10%. Точный ее размер указывается на экране банкомата до совершения операции.
До этого Банк России призвал Сбербанк отменить комиссии за переводы в другие кредитные организации.
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