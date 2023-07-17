Лимит переводов самому себе без комиссии повысят в РФ до 30 млн

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Граждане РФ смогут без комиссии отправлять переводы на свои счета в других банках на сумму до 30 миллионов рублей в месяц. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на новую редакцию соответствующего законопроекта, подготовленного к его второму чтению в Госдуме.

При этом финансовые организации не смогут ограничивать размер или число операций по переводу денег между своими счетами в пределах этой суммы.

Ограничения будут распространяться только на переводы с карты на карту или на переводы, которые россияне совершают при личном присутствии в отделении банка.

Отмечается, что подобная мера освободит граждан от необходимости платить комиссию за перевод денег на свои счета в другие банки. На сегодня клиенты российских банков могут перечислять без комиссии до 100 тысяч рублей в месяц через систему быстрых платежей (СБП), а при операциях выше этой суммы взимается комиссия не более 0,5% от суммы перевода.

Глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил, что подобный лимит в размере 30 миллионов рублей в месяц на переводы действительно планируется установить. Рассмотрение законопроекта состоится 17 июля.

Представители нескольких российских банков поддержали данную инициативу, подчеркнув, что действующего лимита в 100 тысяч рублей на перечисления по СБП без комиссий недостаточно.

Ранее сообщалось, что "Тинькофф" повысил с 1 до 4% комиссию за внесение в банкоматах на валютные счета наличных долларов и евро. В отдельных случаях комиссия может достигать 10%. Точный ее размер указывается на экране банкомата до совершения операции.

До этого Банк России призвал Сбербанк отменить комиссии за переводы в другие кредитные организации.

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