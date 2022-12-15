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Новости

08:03

Экономика

Курс евро поднялся выше 69 рублей впервые с 30 мая

Фото: depositphotos/rfphoto

Курс евро на Московской бирже утром 15 декабря поднялся выше 69 рублей впервые с 30 мая.

В 07:55 по московскому времени иностранная валюта выросла на 1,26%, до 69,21 рубля. Затем рост немного ускорился, курс евро составил 69,24 рубля.

Доллар, в свою очередь, торговался на уровне 64,84 рубля.

Ранее финансовый аналитик Ян Арт предрек укрепление рубля в 2023 году. По его мнению, это произойдет, если вырастет спрос на нефть, а ФРС США повысит ставку на 50%, а не 75%, что приведет к падению индекса доллара.

Финансовый эксперт Александр Патешман, напротив, рекомендует россиянам закупаться иностранной валютой, пока есть время. Он уверен, что со следующего года в России начнет набирать обороты инфляция.

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