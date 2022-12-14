Курс доллара поднялся выше 64 рублей впервые с 13 октября

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Курс доллара превысил 64 рубля впервые с 13 октября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

В ходе торгов на бирже в 17:55 американская валюта выросла в цене на 1,89% и поднялась до 64,03 рубля. К 17:59 доллар пребывал на уровне 64,01 рубля.

Евро также демонстрировал рост и достигал 68,09 рубля.

Ранее на Мосбирже был зафиксирован рост евро до 67,01 рубля впервые с 30 мая. Подорожание валюты составило 1,04%. Позже евро вырос в цене до 67,12 рубля.

До этого на бирже наблюдался рост доллара до 63,05 рубля. Валюта впервые достигла указанного показателя с 14 октября. К 07:36 4 декабря курс евро составлял 66,33 рубля.



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