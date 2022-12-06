Курс доллара на Мосбирже превысил 63 рубля впервые с 14 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во вторник, 6 декабря, курс доллара на Московской бирже в ходе валютных торгов превысил 63 рубля впервые с 14 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, на 07:26 курс доллара прибавлял 1,12%, достигнув 63,05 рубля. К 07:35 курс доллара США рос до 63,26 рубля.

При этом к 07:36 курс евро составлял 66,33 рубля.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев пояснил, как будет меняться курс доллара в ближайшее время. Он подчеркнул, что курсы валют зависят от общего состояния экономики государства.

Он выразил мнение, что на данный момент экономика РФ находится в состоянии адаптационного спокойствия с признаками улучшения ситуации.



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