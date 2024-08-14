Торги на Мосбирже возобновились с 17:30

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Торги на фондовом рынке Мосбиржи возобновились в 17:30 по московскому времени. Акции самой площадки немного усилили снижение – до 1,26%, следует из данных торгов.

По данным биржи, решение о временной приостановке торгов было принято в связи с выявлением программной ошибки.

"В результате программной ошибки большинство серверов доступа оказались недоступны для подключения участников торгов", – говорится в заявлении.

Ошибка заключалась в неверной работе с памятью на отдельных серверах доступа.

Торги на фондовом рынке были приостановлены с 16:18, о чем свидетельствовали данные биржи.

До этого Центробанк РФ приостановил публикацию ежедневной сводки об объемах торгов американским долларом, евро и китайской валютой по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов. По информации регулятора, это было сделано для ограничения влияния санкций.