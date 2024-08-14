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14 августа, 16:27

Экономика

Торги на фондовом рынке Московской биржи приостановлены

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке с 16:18 по московскому времени. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Время возобновления торгов будет сообщено дополнительно.

В середине июля Центробанк РФ приостановил публикацию ежедневной сводки об объемах торгов американским долларом, евро и китайской валютой по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов. Регулятор заявлял, что это было сделано для ограничения влияния санкций.

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