Торги на фондовом рынке Московской биржи приостановлены

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке с 16:18 по московскому времени. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Время возобновления торгов будет сообщено дополнительно.

В середине июля Центробанк РФ приостановил публикацию ежедневной сводки об объемах торгов американским долларом, евро и китайской валютой по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов. Регулятор заявлял, что это было сделано для ограничения влияния санкций.