Американские фондовые рынки открылись сильным падением

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Американские фондовые индексы начали новую неделю заметным падением. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные торгов.

Так, промышленный индекс Dow Jones к 16:51 по московскому времени снизился на 2,37%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 3,82%, а индекс S&P 500 – на 2,9%.

Так инвесторы отреагировали на вышедшую статистику о безработице в США, которая поднялась с 4,1% до 4,3%, уверены журналисты.



Аналогичная ситуация фиксируется на всех фондовых рынках мира. Так, британские, французские и немецкие индексы потеряли от 2,37 до 2,68%, а индекс Мосбиржи падал на 2,85%.



Также ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei обвалился на 12,4%, а максимальное падение превышало 13%. Японский индекс включает в себя акции 225 крупнейших компаний страны, среди которых Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Panasonic Nintendo, превысил падение в "черный понедельник" 1897 года.

