Доллар на Мосбирже опустился ниже 98 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Доллар на Московской бирже опустился ниже 98 рублей за единицу. Это следует из данных торгов.

Согласно данным биржи на 18:18 по московскому времени, доллар упал в цене до 97,33 рубля (-2,1 рубля). Между тем евро также опустился в цене и стал торговаться по 106,38 рубля (-2,4 рубля). Юань подешевел на 37 копеек и достиг значения в 13,32 рубля.

В первой половине дня 14 августа американская валюта торговалась на бирже по 101,01 рубля. Стоимость стала максимальной с марта 2022 года.

Позже евро достиг 111 рублей за единицу. Приобрести европейскую валюту к 13:00 по московскому времени можно было за 111,03 рубля, что стало рекордным показателем с 23 марта 2022 года.



Курс доллара на Московской бирже превысил 101 рубль