Фото: ТАСС/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Цена на газ в Европе опускалась ниже 500 долларов за тысячу кубометров впервые с прошлой недели. Это подтверждают показатели лондонской биржи ICE.

Стоимость апрельского фьючерса по индексу TTF упала до 496 долларов за тысячу кубометров или 44,735 евро за мегаватт-час.

Общее снижение цены за день составляло 10%.

Ранее сообщалось, что на снижение котировок газа влияют погодные условия в Европе. Так, в большинстве стран ЕС температура выше климатических показателей. Это привело не только к снижению отбора газа из хранилищ, но и к росту закачки в них до рекордных уровней.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что зависимость ЕС от российских газа и нефти осталась в прошлом. Она отметила, что за последние восемь месяцев поставки энергоносителей из РФ сократились на 80%, однако эту проблему удалось решить в том числе благодаря поставкам из США и Норвегии.



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