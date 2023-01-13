Китай может стать ключевым поставщиком дизельного топлива в Европу – СМИ

Фото: depositphotos/PantherMediaSeller

После вступления в силу запрета на поставки российских нефтепродуктов, перевозимых морским путем, в страны Евросоюза Китай может стать основным поставщиком дизельного топлива в регион. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на мнение отраслевых экспертов.

Глава отдела продуктов переработки консалтинговой компании Facts Global Energy Юджин Линделл сообщил, что объем поставляемого РФ дизельного топлива, который, по информации Vortexa Ltd., в 2021 году составил около 220 миллионов баррелей, можно будет восполнить.

В свою очередь, другой эксперт – директор по исследованиям Wood Mackenzie Ltd. Марк Уильямс – отметил, что это удастся сделать благодаря энергетическому потенциалу Китая.

"Самым важным потенциальным поставщиком (дизельного топлива в Европу. – Прим. ред.), хотя и косвенным, может оказаться Китай. Политика Пекина меняет правила игры", – уточнил Уильямс.

Он также отметил, что на сегодняшний день КНР владеет ключом ко всем избыточным перерабатывающим мощностям во всем мире.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что к сообщениям о финансовых потерях России из-за введения потолка на нефть стоит относиться со скепсисом, поскольку страна до сих пор не сталкивалась с данным лимитом.

Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть с 1 февраля 2023 года. Он предусматривает запрет на продажу нефти и нефтепродуктов странам, поддержавшим потолок цен.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!