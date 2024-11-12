Кандидат на пост главы евродипломатии Каллас признала законными претензии РФ по ее активам

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Претензии Москвы по ее активам являются законными, заявила кандидат на должность главы дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

"Мы признаем, что у России есть законные претензии к нам, потому что у нас есть их активы. Но у Украины тоже есть законные претензии к России, потому что каждый день она уничтожают Украину", – передает Bloomberg ее слова.

При этом политик считает, что Москва сможет получить свои активы в процессе урегулирования конфликта. Однако у нее есть сомнения, что что-то останется.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что замороженные на Западе российские активы должны принадлежать Украине и являются "украинскими деньгами". По его словам, Россия "ценит только деньги", поэтому передача Киеву российских активов станет для РФ "уроком".

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Евросоюзу передать Украине собственность Зеленского и его команды вместо незаконно конфискованных российских активов.

