Внешний долг России опустился ниже 300 млрд долларов впервые с 2006 года

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Внешний долг России опустился ниже 300 миллиардов долларов впервые с 2006 года. Он составил 293,4 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.

"Внешний долг РФ по состоянию на 1 октября 2024 года составил 293,4 миллиарда долларов США, снизившись с начала 2024 года на 24,5 миллиарда долларов США, или на 7,7%", – отметил регулятор.

Как подчеркнул ЦБ, это стало минимальным размером внешнего долга страны с 1 октября 2006 года, который тогда был на уровне 269,5 миллиарда долларов.

В конце сентября правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2025–2027 годы. План подразумевает, что в 2025 году доходы федеральной казны увеличатся до 40 триллионов 296 миллиардов рублей. Данная сумма почти на 12% превышает ту, что была зафиксирована в 2024 году.

В свою очередь, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что проект бюджета РФ на 2025–2027 годы предполагает выделение средств на льготные программы ипотеки. При этом приоритетными направлениями в нем глава ведомства назвал социальную поддержку граждан, финансовое обеспечение расходов на оборону и безопасность.

