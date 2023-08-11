Росстат предварительно оценил рост ВВП РФ во II квартале 2023 года

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Росстат оценивает рост ВВП России во втором квартале текущего года в 4,9% по сравнению с аналогичным показателем 2022 года. Об этом сообщается на сайте службы.

"Индекс физического объема валового внутреннего продукта во II квартале 2023 года относительно соответствующего периода 2022 года, по предварительной оценке, составил 104,9%", – говорится в сообщении.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что по итогам текущего года российский ВВП может увеличиться более чем на 2%.

До этого Владимир Путин не исключил, что рост ВВП РФ в этом году компенсирует прошлогоднее падение показателя. Так, по его словам, только в мае 2023 года ВВП России рос на 5,4%.



Росстат представил предварительную оценку роста экономики РФ за II квартал 2023 года